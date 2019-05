Un repaso a los horarios del Azkena Rock Festival

Azkena Rock Festival celebrará su decimoctava edición los días 21 y 22 de junio en Vitoria-Gasteiz. En menos de un mes, actuarán en directo en los cinco escenarios de Mendizabala grandes nombres como Wilco, referentes del rock alternativo o Stray Cats, la banda de rockabilly más importante de todos los tiempos, ambas en la que será la única ocasión de verles en nuestro país.

El festival, al que se podrá acceder desde las 17:00 horas cada día, desvela sus horarios y la distribución de artistas por los escenarios God, Respect, Love y las dos carpas de madera de Trashville que, además de la ya anunciada programación musical, vuelven a ofrecer lucha extrema mexicana, un espectáculo de máscaras, acrobacias, sudor y llaves que causó furor en la edición 2017 y regresa de nuevo a la lona de Trashville.

Entre el elenco de artistas de Azkena Rock Festival 2019 destacan también The B-52s celebrando su 40 aniversario, The Cult en plena gira ‘A Sonic Temple’ con motivo de los 30 años de su disco más mítico; Tesla en fecha exclusiva y diez años después de su última gira por España, presentando su nuevo disco; la superbanda Deadland Ritual, con músicos de Black Sabbath, Apocalyptica o Guns n’ Roses; Philip H. Anselmo & The Illegals, que llegan con un setlist formado exclusivamente por temas clásicos del repertorio de Pantera, Melvins, una de las bandas más deseadas por el público de ARF; Neko Case, una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock; y el rock & roll más primitivo desde Trashville con Blind Rage & Violence, Los Torontos o Pussycat & The Dirty Johnsons, entre otros.

Horarios del Azkena Rock Festival

Viernes 21

God

17:30 MICKY & THE BUZZ

19:15 THE LIVING END

21:45 STRAY CATS

00:40 THE B-52S

Respect

18:20 SURFBORT

20:35 DEADLAND RITUAL

23:20 BLACKBERRY SMOKE

02:00 GLASSJAW

Love

18:00 GIANTE

19:15 INGLORIOUS

20:45 LUCERO

23:15 TROPICAL FUCK STORM

02:00 THE HILLBILLY MOON EXPLOSION

Trashville- Trash a go-go!

19:00 DOLLAR BILL & HIS ONE MAN BAND

21:00 THE CHEATING HEARTS

23:00 LOS DUQUES DE MONTERREY

01:00 BLIND RAGE & VIOLENCE

02:30 DJ BOP HOP

04:30 CRISTINA SANDALIA

Trashville- Rat Hole

18:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

20:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

23:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

02:15 LAURA PREMINGER

04:15 DJ SEÑOR LOBO

Sábado 22

God

17:30 OUTGRAVITY

19:15 TESLA

21:45 WILCO

00:35 THE CULT ‘A SONIC TEMPLE’

Respect

18:20 MT. JOY

20:35 NEKO CASE

23:20 MELVINS

02:10 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

Love

18:00 GARBAYO

19:15 MEAT PUPPETS

20:45 CORROSION OF CONFORMITY

23:15 MORGAN

02:10 STARCRAWLER

Trashville- Trash a Go-Go!

19:00 THE COURETTES

21:00 DEADBEATZ

23:00 LOS TORONTOS

01:00 PUSSYCAT & THE DIRTY JOHNSONS

02:30 DEBORAH DEVOBOT

04:30 WOLF-A DJ

Trashville- Rat Hole

18:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

20:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

23:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

02:15 DJ ARBIS vs DJ GAUTXOS

04:15 HOLY CUERVO DJS