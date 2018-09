Un nuevo libro sobre Joy Division recoge más de 30 años de entrevistas

This Searing Light, The Sun and Everything Else: Joy Division – The Oral History será el título del nuevo libro que, sobre la malograda banda de Manchester, ha escrito el periodista Jon Savage.

Savage es autor, entre otras obras, de England’s Dreaming: Los Sex Pistols y el Punk Rock, que recoge una historia oral de los años en los que el Punk dominaba Inglaterra.

Este nuevo libro saldrá a la luz la primavera del año próximo, a través de la editorial Faber & Faber para el mercado anglosajón, y presenta una extensa colección de entrevistas que abarca más de 30 años de archivos e investigación.

Savage es un escritor muy vinculado al punk y al post-punk y a Joy Division en particular, siendo el director del documental titulado como la banda: Joy Division, lanzado en 2007.

Este documental buceaba en el archivo sonoro y videográfico del cuarteto, incluyendo entrevistas y material de archivo inédito.

Entre las entrevistas, aparte de las correspondientes charlas con los ex-miembros del grupo Peter Hook, Bernard Sumner y Stephen Morris, que formaron New Order tras la muerte de Ian Curtis, encontramos la participación de la viuda del cantante, Deborah Curtis o el diseñador gráfico de la banda, Peter Saville, famoso por haber creado el mítico diseño de la portada del Unknown Pleasures.

Esta es la portada que el libro llevará en el Reino Unido y los Estados Unidos y esperamos verlo pronto traducido y publicado en nuestro país, ya que es una delicia para el investigador musical y el fan.