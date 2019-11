U2 estrena nueva canción junto al músico indio AR Rahman

U2 se ha asociado con el compositor, productor y músico indio AR Rahman en la nueva canción “Ahimsa“, antes de tocar en su primer concierto en India. Se trata de la primera canción de los irlandeses desde ‘Songs of Innocence‘ en 2017 y muestra el lado más espiritual de la banda.

En una entrevista con Rolling Stone, el compositor indio Rahman, explicó que la canción tenía que ver con el concepto homónimo de no violencia: “Se necesita mucho coraje para no ser violento. Se necesita mucho poder. No es una debilidad, es más poder que mostrar poder; va más allá de eso, creer en otra cosa que no está presente … algo que solo está en tu espíritu”.

Escucha esta interesante nueva canción de U2 a continuación: