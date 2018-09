Tyler, The Creator se samplea a sí mismo en una nueva canción

El popular rapero estadounidense ha compartido un tema inédito titulado PUFF. Para la parte instrumental de la canción, Tyler, The Creator ha sampleado parte de la pieza Blow My Load, perteneciente a su tercer álbum de estudio, Cherry Bomb (2015).

Este nuevo single de Tyler, The Creator continúa una lista de sencillos individuales publicados a lo largo de este verano. Antes de PUFF, vieron la luz BRONCO, PEACH FUZZ, Crust in Their Eyes o Potato Salad. En esta última colaboró el rapero neoyorquino ASAP Rocky.

El pasado año, el californiano editó su cuarto disco, el muy bien recibido Flower Boy. Este trabajo lo presentará el próximo 10 de noviembre en su propio festival, Camp Flog Gnaw Carnival, acompañado de nombres como Kids See Ghosts (el proyecto de Kanye West junto a Kid Cudi), Lauryn Hill o BROCKHAMPTON.