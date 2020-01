Tyler, The Creator, Lana del Rey, Massive Attack y Iggy Pop entre los cabezas de cartel del Primavera Sound

Ya sabemos, de los últimos años, como les encanta al Primavera Sound crear expectativa y alargar al máximo la tensión para descubrir qué nombres serán los protagonistas de su siguiente edición. Esta vez, aunque confirmaron unos pocos, como Pavement, Bikini Kill o Kim Gordon, el grueso importante del cartel de su 20 aniversario, no se ha conocido hasta hoy. Y han tenido que cambiar un poco de planes a última hora, ya que la idea original era compartirlo mañana a les 10:00, pero por culpa de un desliz de Pavement, que han publicado el cartel, han tenido que adaptarse y anunciar un poco antes el line up de este 2020.

Lleno de nombres muy suculentos y eclécticos como los últimos años. Cada vez hay más mezclas de géneros, las barreras entre unos y otros se diluye, y los oyentes también van evolucionando. El Primavera Sound se va adaptando y vive en el presente, pero sin dejar de vista de dónde venimos. En este sentido, entre los cabezas de cartel, tanto encontramos nombres que llevan años siendo tótems del panorama musical, como Massive Attack, The National, The Strokes, Beck, Bauhaus, The Jesus and Mary Chain, Yo La Tengo o Iggy Pop. Pero también aquellas voces que han aparecido en la última década y que ya han dejado su huella en la historia de la música: Lana del Rey, Tyler, the Creator, Young Thug, Brittany Howard, Brockhampton, Kacey Musgraves, Caribou, Bad Bunny, Disclosure, King Krule, Metronomy…

Pero lo que lleva años haciendo tan rico el cartel del Primavera Sound, son todos los nombres que vienen justo después de los cabezas de cartel; hay tant cantidad de calidad, que uno no sabe distinguir cuáles son de “segunda” o “tercera” fila, ya que el nivel es altísimo. En este sentido, en el line up de este 2020 encontramos a King Princess, C. Tangana, Cigaretter After Sex, Bad Gyal, Kurt Vile, black midi, Rina Sawayama, King Gizzard and the Wizard Lizard, Floating Points, Kim Petras, Manel, Little Simz, Bicep, Weyes Blood, Jamila Woods… Y un gran etcétera que podría seguir, realmente, hasta acabar con todo el cartel.

Y a vosotros, ¿qué os ha parecido el cartel del Primavera Sound 2020? Si ya tenéis el abono, ¡Ahí os esperamos! Y, si aún no lo tenéis pero lo queréis comprar después de haber visto el cartel, lo podéis hacer aquí.