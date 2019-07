El artista estadounidense Tyler Ramsey ha anunciado su paso por las ciudades de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Madrid en el próximo mes de noviembre, con el objetivo de presentar su último álbum: “For The Morning”, un cuarto trabajo grabado en Louisville (Kentucky) que combina interesantes armonías vocales y contrapuntos de guitarra.

La primera ciudad en recibir al artista, que fuera guitarra solista y coautor de canciones de Band of Horses, será Barcelona, en la sala Sidecar el 4 de noviembre. Posteriormente, se moverá al Café la Palma de Madrid (15 de noviembre), la Lata de Bombillas de Zaragoza (16 de noviembre) y rematará esta gira en la 16 Toneladas de Valencia (17 de noviembre). Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días.

En mayo de este año, Ramsey anunciaba su marcha definitiva de Band of Horses, para así centrarse en su carrera en solitario. Hasta poco antes de esa fecha había publicado tres álbumes ya, como predecesores del último trabajo: su LP homónimo de debut en 2005, “A Long Dream About Swimming Across The Sea” (2008) y “The Valley Wind” (2011).

Ramsey es cantante y guitarrista, aunque también ejerce de multiinstrumentista tocando el piano, la percusión, el teclado y el bajo. Su sonido absorbe las enseñanzas de los nombres que le marcaron en sus años de aprendizaje, principalmente los bluesmen Mance Lipscomb y Mississippi John Hurt y maestros del fingerpicking como John Fahey y Leo Kottke.