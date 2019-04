Tyler Ramsey (ex-Band of Horses) publica su nuevo disco en solitario

Ya podemos escuchar el nuevo disco de Tyler Ramsey, ex-componente de Band Of Horses, bajo el título For The Morning. Este nuevo trabajo ha sido comparado a nivel compositivo con Neil Young, Gram Parsons, Bon Iver o Sufjan Stevens, nada menos, y contiene canciones que combinan de forma inteligente rock, folk y Americana para llevar al que lo escucha a un viaje meditativo y conmovedor.

Inspirado por el lujurioso y verde paisaje de su hogar en las montañas, a las afueras de Asheville, Ramsey une rock, country y folk para entregar una nueva y personal música de raíces americanas.

Escrito y producido por el propio Ramsey junto al ingeniero de sonido Kevin Ratterman (My Morning Jacket, Ray LaMontagne) For The Morning es un álbum que “surgió en medio de un montón de cambios”, explica Ramsey. “El nacimiento de mi hija, una mudanza al campo y el darme cuenta de que necesitaba cambiar el rumbo de mi vida como músico y compositor. Intenté expresar y compensar imágenes de vida entre el músico que viaja y está de gira constantemente, y mi vida en casa, paseando en las montañas donde vivo”.

Para los fans de Band of Horses, este disco incluye el tema Evening Country, que se trata de una versión actualizada en clave country del tema Evening Kitchen que escribiera para el álbum nominado a un Grammy de Band of Horses, Infinite Arms.