Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub protagonizan las dos primeras confirmaciones del WARM UP Estrella Levante

Poco a poco los festivales veraniegos empiezan a ponerse las pilas, y después de que Interestelar Sevilla confirmase a Vetusta Morla hace unos días, ahora es el WARM UP Estrella de Levante quien nos ha mostrado sus primeras confirmaciones: Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub.

Parece lógico que el festival murciano haya sido de los primeros en anunciar nombres ya que será uno de los encargados de dar el pistoletazo de salida a la temporada festivalera los días 3 y 4 de mayo.

Dos bandas de garantía

Two Door Cinema Club pondrán toda la carne en el asador con sus himnos de indie-rock bailable. Es sin duda uno de los combos clave para entender el sonido festivo de los años 2010s, que definieron de la mano del sello francés Kitsuné con temas como Undercover Martyn o What You Know.

Por su parte, Teenage Fanclub pisarán Murcia por primera vez en 10 años en un 2019 en que se cumplen 30 años desde su fundación en Bellshill, Escocia. Será la ocasión perfecta para repasar todas las aristas del rock alternativo por las que han transitado en estos tres decenios, en que han marcado en buena medida la senda para centenares de artistas que admiran su capacidad para componer melodías clásicas envueltas en guitarras electrificadas.

Abonos ya a la venta

Los abonos de dos días están ya a la venta por tan solo 38€ en warmupfestival.es y Eventbrite, tan solo hasta mañana o agotar los primeros 2000 tickets. También están disponibles los abonos VIP a un precio de partida de 75€.