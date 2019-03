Two Door Cinema Club presenta su nuevo disco con “Talk”

Two Door Cinema Club publican Talk, una auténtica masterclass de patrones que combinan electro-pop, sintetizadores y elementos disco.

Se trata de la primera canción de la banda desde Gameshow, su último álbum publicado en 2016. Con más de 2 millones de álbums vendidos y 1.5 millones de tickets vendidos a lo largo del mundo, junto a más de 2 billones de streamings y 300 millones de reproducciones en Vevo y YouTube, Talk es una maravillosa continuación para uno de los grupos más brillantes de Reino Unido en los últimos años.

Acerca de la nueva canción, el cantante Alex Trimble explica: “Me encanta el rollo pop. Adoro experimentar y que eso me lleve a lugares diferentes, hacer cosas un poco más atrevidas y hacer otras que nunca antes he probado. ¿Por qué no hacer todas esas cosas a la vez? De eso se trata, hacer todo aquello que sentíamos que teníamos que hacer… Suena como Two Door Cinema Club, pero no a un TDCC anterior. Eso es lo que me gusta. Podemos crear siempre algo nuevo pero que se siente como algo propio”.

Talk se ha grabado y producido en Londres y LA por Jacknife Lee (U2, The Killers, REM), un colaborador habitual de la banda. El vídeo ha sido dirigido por el director de origen namibio-alemán Max Sidentopf, diseñador y artista conceptual.

Recordemos que, este verano, Two Door Cinema Club estarán tocando en los siguientes festivales españoles:

03/05 – Warm Up Festival, Murcia, Spain

10/05 – Mallorca Live Festival, Palma de Mallorca