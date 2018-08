Tune-Yards versionan a Eurythmics en una sesión para Spotify

El grupo estadounidense liderado por Merrill Garbus y Nate Brenner ha compartido una nueva sesión de singles grabada en los estudios de Spotify. Como novedad, Tune-Yards han decidido homenajear un clásico del mítico dúo de los 80 Eurythmics.

La banda de Annie Lennox tuvo una larga lista de éxitos a comienzos de aquella década, pero uno sobresale entre el resto: Sweet Dreams (Are Made Of This). Este clásico de 1983, popularizado también más tarde por Marilyn Manson, ha sido el elegido por Tune-Yards.

Además de la versión, los de Nueva Inglaterra han recogido en directo la canción ABC 123. Este tema pertenece a su último trabajo, I Can Feel You Creep Into My Private Life, publicado este mismo año. Escucha cómo suenan ambas piezas a continuación.