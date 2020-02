TOY también actuarán en Madrid en el ciclo Gures Is On Tour

GURES nos vuelve a sorprender a lo grande con una nueva confirmación para su ciclo de conciertos en Madrid. Esta vez, se une a la programación la banda inglesa de shoegaze psicodélico TOY para dar un concierto íntimo en el Wurlitzer Ballroom el próximo 2 de abril, que se suma a la fecha ya confirmada el 3 de abril en Barcelona.



Esta nueva edición de GURES IS ON TOUR, en la que ya están confirmadas las actuaciones de Algiers, Apartamentos Acapulco, Lime Cordiale, The Bellrays, Biznaga y TOY, vuelve a la capital para confirmar una vez más su fuerte apuesta por la música y la cultura alternativa de acuerdo al espíritu underground de su aguardiente de uva gallega y café. Además, podrás disfrutar de su sabor único con una consumición gratuita en cada directo.



Este nuevo ciclo sigue el legado de su edición de 2019 (Holy Bouncer, Les Filles Illighadad, Isasa, Negro, Peter Case, L’Exotighost, Crudo Pimento, Amparito, Da Loma, Salvador Tóxico, MØura, Яeo, Mejillones Tigre, Camellos, Guest, The Detroit Cobras, Donny Benét, Marem Ladson, Sons of the East y Robyn Hitchcock).

Venta de entradas

Cuándo: Jueves 2 de abril 2020 – 22:00 h.

Dónde: Wurlitzer Room, Madrid

Precio: 15€ anticipada / 18€ en taquilla (incluye 1 GURES)

Venta de entradas: MASGALICIA y WEGOW