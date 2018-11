Tom Walker visitará España a finales de año

Aunque se ha hecho de rogar, el artista revelación británico llegará a nuestro país por primera vez con su recién anunciada gira para otoño-invierno de 2018 que pasará por muchas de las ciudades más importantes de Europa.

Original de Manchester, el cantante y compositor acaba de hacer sold outen todos sus conciertos de su gira por Reino Unido.

Tomirrumpía en el panorama musical inglés en 2016 con la canción Sun Goes Down junto a Kojey Radicalpero, si ha habido un punto de inflexión en su carrera, ha sido el lanzamiento de Leave A Light On, single presentación de su EP Blessings lanzado en Mayo del pasado año y producido por Relentless Records.

La canción fue compuesta por el propio Walkery Steve Mac, ganador del Brit Award 2018como Productor del Año, quien también la produce. Este aplastante éxito ha hecho que el artista sea Platinoen Italia y Suiza, Oro en Alemania y Francia; tenga el puesto #15 de reproducciones en la plataforma Shazamy el 8 en Itunes, además de tener más de 110 millones de reproducciones en YouTube.

Por si fuese poco, forma parte de la lista BBC Music Sound 2018 y del chart MTV Brand Newy destaca en la importante e influyente Brit List de Radio 1.

Con este apoteósico e imparable éxito, podremos verle en vivo y en directo primero en la Sala Bikini de Barcelona el 11 de diciembre y después en la Sala Caracol de Madrid el 12, fecha que cerrará el tour.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 27 de Abril a partir de las 10:00h en los principales puntos de venta y a través de la web del cantante www.iamtomwalker.com

ENTRADAS ANTICIPADAS: https://www.doctormusic.com/

Fechas de la gira europea:

11 Octubre Dublín

13 Octubre Leeds

14 Octubre Manchester

17 Octubre Londres

18 Octubre Birmingham

20 Octubre Exeter

21 Octubre Cardiff

22 Octubre Portsmouth

23 Octubre Sheffield

10 Noviembre Copenhague

11 Noviembre Estocolmo

12 Noviembre Oslo

21 Noviembre Milán

22 Noviembre Roma

24 Noviembre Solothurn

25 Noviembre Lausana

27 Noviembre Bruselas

29 Noviembre París

01 Diciembre Luxemburgo

02 Diciembre Ámsterdam

05 Diciembre Lion

11 Diciembre Barcelona

12 Diciembre Madrid