Tom Petty reinterpretado por The Pains Of Being Pure At Heart

Los norteamericanos The Pains Of Being Pure At Heart han anunciado la publicación de un cover album del Full Moon Fever de Tom Petty. Junto al anuncio, adelantan el cover de Runnin´ Down a Dream.

Programada su salida para el 25 de octubre, el álbum formará parte de la serie Sounds Delicious, puesta en marcha por el diario estadounidense –al tiempo que sello discográfico- Turntable Kitchen. Esta serie promueve y distribuye –en forma de vinilo- el versionado de álbumes legendarios (en muchas ocasiones, en su totalidad) por parte de artistas relevantes en el panorama musical actual. Entre otras, Imagine de John Lennon y el álbum Seventeen Seconds de The Cure, han sido versionados en colaboración con Gems y Frankie Rose, respectivamente.

El anuncio se produce justo un año después de que conociéramos el fallecimiento de Petty. Si la semana pasada anunciábamos la salida de un álbum recopilatorio de temas inéditos del norteamericano, esta reinterpretación del primer álbum de Petty –el cual contiene uno de sus temas más celebrados, Free Falling– supone un paso más en la construcción del mito en torno al músico.

Por su parte, el líder de The Pains of Being Pure at Heart, Kip Berman anunció recientemente su intención de publicar su primer trabajo en solitario, el EP Know Me More.