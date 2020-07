Tom Meighan deja Kasabian para resolver asuntos personales

Tom Meighan ha dejado de ser oficialmente el cantante de Kasabian. El cantante deja la banda para poder centrarse en solucionar problemas personales de mutuo acuerdo con sus compañeros.

La banda de Leicester, Inglaterra, ha hecho pública estas novedades a través de un comunicado en redes sociales que dice lo siguiente: “Tom Meighan deja Kasabian tras un acuerdo entre todas las partes. Tom ha tenido problemas personales que han afectado su comportamiento por una temporada larga y ahora quiere concentrar todas sus energías en poner su vida en orden. No haremos más comentarios al respecto“.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.