Tom Chaplin continúa su carrera en solitario con un disco de canciones navideñas

Si el otro dia comentábamos que Sia había abierto la veda de discos navideños este año, hoy continúa el que imaginamos será un goteo constante en los dos próximos meses.

Turno hoy para Tom Chaplin, y es que el que fuera cantante de Keane ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Twelve Tales of Christmas para el próximo 17 de noviembre.

El primer single se titula Under a Million Lights y ya es posible escucharlo, e incluso reservar el trabajo completo.

Tras publicar su aclamado primer álbum en solitario The Wave, que debutó en el Nº 3 de las listas de álbumes británicas, Tom Chaplin se pone en clave de Navidad con esta colección de canciones alternativas con espíritu navideño, formada por ocho temas originales coescritos por Tom y cuatro versiones.

“La Navidad es mi época preferida del año. El paso de los años ha conspirado para socavar la magia, pero sigo sintiendo su presencia cuando me reúno con mi familia”, afirma el artista sobre la inspiración para componer este álbum.

Producido por David Kosten y grabado en los estudios Abbey Road, Muttley Ranch y Snap, el álbum incluye versiones de los temas Walking In The Air, River, un clásico de Joni Mitchell, la canción de Pretenders 2000 Miles y Stay Another Day, de East 17.

Os dejamos con la lista completa de temas:

1. Walking In The Air

2. Midnight Mass

3. 2000 Miles

4. Under A Million Lights

5. River

6. London Lights

7. We Remember You This Christmas

8. Stay Another Day

9. For The Lost

10. Another Lonely Christmas

11. Follow My Heart

12. Say Goodbye