‘Tie Me Up’ es lo nuevo de Belako, una denuncia a la vorágine consumista

El próximo álbum de Belako llegará al mercado el próximo mes de mayo, y este viernes han estrenado un primer adelanto bajo el nombre de Tie Me Up. El tema se puede escuchar ya en todas las plataformas.

«Tie me up es la cadena de montaje en la que nos encontramos, una inercia que aboca a la explotación de seres vivos y ecosistemas, vista desde la parte privilegiada de nuestra sociedad. No podemos distinguir consumo de producción mientras somos consumidas por el tiempo de la inmediatez», explican en su Instagram sobre el sencillo. Este concepto «crea un vínculo» además con la violencia simbólica denunciada en su anterior y aclamado Render Me Numb, Trivial Violence.

El tema se enmarca dentro de su nuevo trabajo, Plastic Drama, que según explican es un «título con dos lecturas: la pesimista, con la dura realidad a la que se enfrenta nuestra generación, y la relativista, que asume el privilegio desde el que nos quejamos. Un drama catastrófico y real frente a la capitalización de las desgracias cotidianas. El único buen uso que le damos a las redes es el de crear conciencia y apelar a la acción directa. Sólo podemos esperar dejar un legado humano más responsable», concluyen este comunicado vía redes sociales. Su nuevo disco ha sido auto producido por la banda con la licencia de BMG Internacional.

El estreno de Tie Me Up ha llegado acompañado de un vídeoclip dirigido por María Muriedas, que se puede ver en Youtube.