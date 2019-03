Thunder Bitch Action Weekend: El sonido 60s vuelve a Santander

Vuelve el sonido 60’s a Santander. Los días 5 y 6 de abril tendrá lugar la ya 15ª edición del Action Weekend. Y este año la primera novedad la encontramos en el nombre: Thunder Bitch se une como patrocinador principal y da nombre a este festival que tan buenas críticas recibe cada año y que nos trae en esta ocasión su edición más internacional. Ha nacido el Thunder Bitch Action Weekend.

La psicodelia, el beat, el R&B y el garage cobran más vida que nunca en este fin de semana lleno de música y actividades. La Sala BNS acoge las principales actuaciones mientras que la Sala Blackbird será el escenario de las sesiones de vermú. 9 grupos de ámbito tanto nacional como internacional, más de 10 pinchadiscos, un mercado y una feria de sellos discográficos son los principales atractivos que presenta el festival.

Y es que sin duda este año el cartel ya por si solo anuncia el éxito asegurado del evento. Grupos internacionales como son King Salami & The Cumberland 3 desde Londres, The Scaners con su punk garajero y Shaky Things desde Francia y los veteranos The Embrooks (Folkestone) con más de 20 años de carrera a las espaldas de este trío mod.

Por su parte desde nuestro país la representación empieza con dos grandes nombres como son Mujeres y Terrier, ambos pertenecientes a Sonido Muchacho. Además Las Jennys de Arroyoculebro aportarán su punto de glam polígonero al fin de semana junto al sonido punk de la tonadillera Juana Chicharro. Cierra el cartel Ojo Pipa desde Torrelavega (Cantabria).

No podemos negar que la carta de presentación que os acabamos de contar es inmejorable y sin duda un gran regalo para todos los que se animen a acercarse a este Thunder Bitch Action Weekend.