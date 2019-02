Thom Yorke publica los descartes de la banda sonora de ‘Suspiria’

El cantante de Radiohead compuso en 2018 la banda sonora de la última película de Luca Guadagnino, el remake de la cinta Suspiria. Sin embargo, la BSO no incluyó todo el material que Thom Yorke había realizado para el filme protagonizado por Dakota Johnson y Tilda Swinton.

No en vano, el músico y cantante de la popular banda británica ha publicado este viernes 22 de febrero los descartes del álbum. Suspiria Unreleased Material contiene un total de siete composiciones recogidas en las sesiones de grabación de su primera banda sonora: una nueva versión de Unmade (Unmade Overtones), tres tomas diferentes de Volk y las inéditas Unused Spell, A Conversation With Just Your Eyes y The7th7th7th7thSon.

Thom Yorke ha publicado los nuevos temas en un vinilo 12” de edición limitada, pero también se pueden escuchar a través de plataformas digitales como Spotify. El artista volverá a España el próximo verano con motivo del Bilbao BBK Live 2019.