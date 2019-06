This Is Hardcore 2019 presenta su cartel completo

Queda poco más de un mes para que arranque una nueva edición de This Is Hardcore, la fiesta de música electrónica de cuatro días en Razzmatazz Clubs, con una actividad frenética en todas las salas. A la programación de los tres primeros días ya anunciados previamente, con nombres como Charlotte de Witte, Rødhåd, FJAAK, Gesloten Cirkel, Lena Willikens, Identified Patient, Bhad Bhabie, Evian Christ, Evol, Ben Sims, Surgeon, Alienata, Mount Kimbie o Paranoid London, se suma la noche del domingo 21 de julio, a cargo de Rezonanz, con artistas de la talla de Speedy J, Truncate o Lady Starlight.

Así queda la programación completa del This Is Hardcore 2019.

Day 1 – Room 1 – Tears in Rain

CHARLOTTE DE WITTE

RØDHAD

FJAAK DJ SET

ADIEL

The Loft

AMATO & ADRIANI live

GESLOTEN CIRKEL live

LENA WILLIKENS

IDENTIFIED PATIENT

Lolita – Nyege Nyege Shake Down Session

KAMPIRE

OTIM ALPHA live

GAN GAH

Este primer día del This Is Hardcore viene cargado de techno y electrónica oscura. En la sala 1 tendremos la noche Tears in Rain con Rødhåd, el dúo alemán FJAAK, que harán Dj Set, Adiel, y la productora y dj belga Charlotte de Witte, una de las principales figuras mundiales de la música electrónica. En The Loft contaremos con los directos de Amato & Adriani (The Hacker & Alessandro Adriani), que presentan por primera vez, del enigmático Gesloten Cirkel y los dj set de Lena Willikens e Identified Patient. Mientras que la sala Lolita recibirá la visita del sello africano Nyege Nyege Tapes, que recala con el directo de Otim Alpha, y los Dj set de Kampire y Gan Gah.

Day 2 – Room 1 – Fuego

BHAD BHABIE

STEVE LEAN

PLACES + FACES presents PLUS SOUNDS

The Loft – Trill – Trance Party

EVIAN CHRIST

EVOL

SKUDERO

TOTAL FREEDOM

YVES TUMOR dj

Lolita – Suave

A.G

CHICA GANG

Rex Room – Broke Kids Takeover

HAPPY COLORS

KIKS

MS NINA dj set

MYGAL X

La programación del viernes 19 de julio se centra en Fuego y las diferentes músicas urbanas que también suenan en Trill y Suave, programando por primera vez todas las salas del club con estos sonidos para una de las jornadas. En sala 1, la noche Fuego cuenta con la presencia de Bhad Bhabie, el talento nacional Steve Lean (J.Balvin, Sticky M.A, Maikel Delacalle) y el colectivo Places + Faces. The Loft acoge una noche trancera con el británico Evian Christ, Evol, Total Freedom, Yves Tumor y Skudero, leyenda de la escena mákina nacional. Mientras que la fiesta Suave tomará la cabina de la sala Lolita con A.G y el colectivo Chica Gang. Esta explosiva jornada del This is Hardocre se completa con una nutrida programación en la sala Rex Room con Broke Kids Takeover, con la presencia de Happy Colors, Kiks, Ms Nina, Mygal X y secret guests.

Day 3 – Room 1 – Machine

BEN SIMS b2b DJ BONE

SURGEON live

REBEKAH live

ALIENATA

DJ BRUCE LEE

The Loft – BuggedOut!

MOUNT KIMBIE dj set

PARANOID LONDON dj set

MELLA DEE

ECLAIR FIFI

Lolita – Discwoman

UMFANG

BETA LIBRAE

CIEL

La programación de la noche del sábado 20, con un gran protagonismo de nuevo por los sonidos techno y electro, incluye la fiesta de Machine, el sello de Ben Sims, en sala 1, con el propio Sims, Dj Bone, Surgeon, Rebekah, Alienata y Bruce Lee. La noche Bugged Out!, veterano colectivo clubber inglés habitual en Razzmatazz Clubs, aterriza en The Loft con los dj set de Mount Kimbie, Paranoid London, Mella Dee y Eclair Fifi. Ambas noches son ya habituales de las programaciones del This is Hardcore. Junto a ellas, el showcase de Discwoman, plataforma de talentos neoyorquina que contará con la presencia en la sala Lolita de Umfang, Ciel y Beta Librae.

REZONANZ

The Loft

BE AS ONE SHOWCASE

SPEEDY J

SHLOMI ABER

TRUNCATE

LINKAN RAY

LADY STARLIGHT live

VIL

Como no podía ser de otra manera, la noche del domingo lleva el nombre de Rezonanz, que tras una primera temporada en Razzmatazz Clubs llenando cada domingo con música electrónica de primera fila, se suma a This Is Hardocre con una noche repleta de grandes nombres en el showcase de Be As One. El veterano dj y productor canadiense Speedy J y Truncate, uno de los talentos que dominan la actual escena, estarán pinchando junto a Shlomi Aber, Linkan Ray, Vil y el directo de Lady Starlight. Un domingo que pondrá la guinda a esta nueva y movida edición del This Is Hardcore.