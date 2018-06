Third Eye Blind lanzarán un EP de versiones que presentan con el “Fuck Forever” de Babyshambles

No es habitual que las bandas anuncien un EP completamente formado por versiones, pero parece que ese es el plan más inmediato de Third Eye Blind. El EP en cuestión, que se titulará Thanks for everything, saldrá a la venta el próximo 24 de agosto e incluirá versiones de Babyshambles, Queens of the Stone Age, Santigold y Tim Buckley, entre otros.

Por el momento, y para presentar su lanzamiento, han compartido su peculiar nterpretación del Fuck Forever de Babyshambles, que podéis escuchar a continuación.

Ah, como curiosidad, todos los beneficios que consigan por este lanzamiento irán a mantener el Museo Andy Warhol de Pittsburgh, en Pensilvania, así que es una forma curiosa de apoyar el arte.