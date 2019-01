These New Puritans vuelven con nuevo disco después de seis años de silencio

El retorno de These New Puritans el pasado mes de noviembre nos pilló a muchos por sorpresa, ya que parecía que la banda había cesado su actividad hace tiempo. y es que recordemos que su último trabajo Field Of Reeds se remonta a 2013. Sin embargo, no han querido que su retorno se reduzca el single Into The Fire, y precisamente por eso, los hermanos Barnett han anunciado hoy su nuevo disco Inside The Rose, acompañado por un videoclip para la canción que comparte título con este álbum.

El disco se publicará el 22 de marzo, y posteriormente, se embarcarán en una gira por Reino Unido y Europa esta primavera que por el momento no tiene ninguna parada anunciada en España. Eso sí, ahora nos tenemos que olvidar de ellos como banda y pensar en un formato de dúo, ya que ahora el proyecto son únicamente Jack y George, por lo que habrá que ver si esto afectará también a su sonido.

Disfruta de este Inside The Rose a continuación:

Y también os dejamos con el tracklist definitivo ya confirmado:

1. Infinity Vibraphones

2. Anti–Gravity

3. Beyond Black Suns

4. Inside The Rose

5. Where The Trees Are On Fire

6. Into The Fire

7. Lost Angel

8. A–R–P

9. Six