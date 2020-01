The xx anuncian nuevo disco para 2020

Desde su primer sencillo a comienzos de 2009, los londinenses the xx llamaron poderosamente la atención de la crítica y el público gracias a las cautivantes voces de Romy Madley Croft y Oliver Sim y las producciones atmosféricas de Jamie Smith. Su homónimo debut del mismo año terminó siendo la sensación de la temporada y obtuvo el prestigioso Mercury Prize. Su sucesor, Coexist, apareció en 2012. Si bien la banda comenzó a trabajar en su tercer disco en 2014, este recién vería la luz en 2017. Titulado I See You, el álbum introducía un estilo mucho más enérgico y ecléctico que el de los anteriores. En el ínterin Smith aprovechó para consolidar su incipiente reputación como productor, remezclador e incluso artista solista, realizando su debut en 2015 con In Colour.



Fuente: Apple Music