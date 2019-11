The Who estrenan el último adelanto antes de la publicación de su nuevo disco

Los viejos rockeros nunca mueren, y en este 2019, The Who siguen dando guerra con un nuevo disco en camino para el próximo 6 de diciembre. Ahora, han compartido el nuevo single “I Don’t’t Wanna Get Wise“, que ya podemos escuchar a continuación.

La nueva canción ensalza las virtudes de no querer “hacerse sabio” porque la vida se resolverá sola al son de la voz y guitarra de los dos miembros de la banda aún en activo, Roger Daltrey y Pete Townshend.

Asimismo, hemos sabido que el nuevo disco incluirá cuatro nuevos temas en la edición de lujo que acompañará al lanzamiento tituladas This Gun Will Misfire, Danny & His Ponies, Got Nothing to Prove y Sand (siendo estás dos últimas demos de mediados de los 60 que el grupo finalmente completó para este trabajo).

En unos días, podremos escuchar al completo este nuevo trabajo de la legendaria banda británica…