The Weeknd publica un nuevo álbum, My Dear Melancholy

The Weeknd nos sorprende con el estreno de su nuevo álbum, My Dear Melancholy. El disco se compone de seis canciones, producidas por The Weeknd y Frank Dukes. Este último ha trabajado con Travis Scott, Future, Drake o Kanye West. El disco incluye dos colaboraciones con Gesaffelstein. Un productor francés de música electrónica, que también sorprende por sus trabajos. Nombres que van desde Lana Del Rey a Depeche Mode. En la intro del disco, Call Out My Name, aparece Nicolas Jaar como compositor. El último tándem del álbum es la colaboración de Guy-Manuel de Homem-Christo, miembro del dúo Daft Punk. Como vemos, sorprende la cantidad de nombres importantes que han colaborado.

My Dear Melancholy se puede escuchar íntegramente en diversas plataformas digitales. El último trabajo de The Weeknd, Starboy, ganó el Grammy a mejor álbum de música contemporánea. El mes pasado, también estrenaba una colaboración con Kendrick Lamar.