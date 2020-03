The Weeknd publica el tracklist de su nuevo disco

Entre tantas noticias relacionadas con el coronavirus, está bien tener novedades sobre próximos lanzamientos que nos hagan mirar con un poco más de esperanza al futuro.

Hoy hemos podido conocer el tracklist del nuevo disco de The Weeknd, que se publica oficialmente este viernes 20 de marzo bajo el título After Hours, y que estamos deseando escuchar ya.

El nuevo trabajo incluirá los singles que ya hemos podido escuchar como Blinding Lights y Heartless para un total de 14 temas que enumeramos a continuación:

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From L.A.

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me (Interlude)

13. After Hours

14. Until I Bleed Out