The Weeknd afirma que su nuevo disco supondrá un “gran capítulo” en su carrera

Por lo que hemos sabido hoy, un nuevo disco de The Weeknd está al caer. Su último trabajo, Starboy, salió a la venta en 2016, aunque este año ya tuvimos novedades con el EP My Dear Melancholy, que lanzó por sorpresa hace unos meses.

Aun así, todo indica que tendremos novedades muy pronto, como el propio artista indicó durante su actuación en su ciudad natal de Toronto. Quizá emocionado por encontrarse entre su público, quiso que fueran ellos los primeros en saber las novedades, y es que en sus propias palabras, estos dos días en su ciudad natal le han hecho sentirse “más inspirado que nunca“, como podemos ver en el siguiente vídeo.

THE WEEKND ANNOUNCES THAT HE IS WORKING ON HIS NEXT ALBUM! CHAPTER 6 COMING SOON! @theweeknd #theweeknd #hxouse pic.twitter.com/8mKVW8wozx

— XO (@XOnews_) November 7, 2018