Hace poco os comentábamos que tendríamos noticias muy pronto de The War On Drugs, y finalmente, hemos sabido que la banda liderada por Adam Granduciel publicará el próximo 20 de noviembre un disco en directo titulado Live Drugs.

Este nuevo lanzamiento incluirá 10 canciones que han sido seleccionadas entre los cientos de grabaciones de conciertos que el grupo ha dado en los últimos seis años. Por ejemplo, y para presentarlo, han seleccionado su canción Pain, que ya podemos escuchar a continuación.

The War On Drugs – Pain (Live)

Como el propio Granduciel ha reconocido, este trabajo es “una buena interpretación de la manera en la que interpretamos nuestra música en vivo. Aunque sea una grabación de los conciertos a lo largo de un año, realmente lo que muestra es cómo los seis integrantes hemos evolucionado como banda desde 2014 a 2019“. Mientras llega su próximo trabajo, el sucesor de A Deeper Understanding de 2017, nos conformamos con este trabajo cuyo tracklist también os dejamos a continuación.

Tracklist de Live Drugs

An Ocean Between The Waves (Live) Pain (Live) Strangest Thing (Live) Red Eyes (Live) Thinking Of A Place (Live) Buenos Aires Beach (Live) Accidentally Like A Martyr (Live) Eyes To The Wind (Live) Under The Pressure (Live) In Reverse (Live)

BIOGRAFÍA DE THE WAR ON DRUGS

Banda norteamericana formada en Philadelphia en 2005 cuyo sonido combina las guitarras distorsionadas de Sonic Youth o My Bloody Valentine con letras y melodías reminiscentes de Bob Dylan o Neil Young. El primer EP del grupo Barrel of Batteries, así como sus impactantes conciertos, pronto atrajeron la atención del sello independiente Secretly Canadian. Wagonwheel Blues, el álbum debut de The War on Drugs, apareció en 2008. El grupo vio crecer su reputación con Slave Ambient (2011) y alcanzó la consagración masiva con Lost in the Dream, uno de los discos más aclamados de 2014. Tras trascurrir los siguientes años embarcada en interminables giras internacionales, la banda regresó en 2017 con A Deeper Understanding, su primer álbum para la multinacional Atlantic Records.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE WAR ON DRUGS

Wagonwheel Blues (2008)

Slave Ambient (2011)

Lost in the Dream (2014)

A Deeper Understanding (2017)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

