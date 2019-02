The Vaccines lideran las últimas confirmaciones para la cuarta edición del Mallorca Live Festival

La banda británica The Vaccines encabeza las últimas confirmaciones de la cuarta edición del Mallorca Live Festival. El grupo, que estará presentando en el festival mallorquín su cuarto disco, Combat Sports, llevará el rock and roll a un cartel encabezado por Jamiroquai, en su único concierto en España en 2019, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla y Amaia.

El festival anunció ayer a una veintena más de artistas en una rueda de prensa en el Hotel ME Reina Victoria de Madrid en la que destacó la presencia de artistas habituales en los carteles de festivales como Fuel Fandango, Second y Ramón Mirabet; dos de las propuestas latinoamericanas más potentes del momento como lo son los argentinos Babasónicos o los peruanos Dengue Dengue Dengue, las bandas mallorquinas Isla Iglú, Dinamo, Sweet Poo Smell, Hans Frauen y The Market Noise, y uno de los grupos más pujantes de Ibiza: Billy Flamingos.

Mallorca Live Festival continúa con su apuesta por la música electrónica, encabezada este año por Laurent Garnier, Dixon y Maya Jane Coles, con las confirmaciones del canadiense Mathew Jonson, el gallego Baiuca, el ibicenco Los Dos, y un buen plantel de DJs mallorquines: Satore, Rosana Nun, Guri feat Eider, The Southnormales, Disco Canela, J.A.M.C., Bocabeats y Goodman.

La mayoría de estos DJs actuarán en el nuevo cuarto escenario auspiciado por el colectivo Sentados en el Techo que se estrenará esta edición en la también renovada zona gastronómica y de chill out.

Este año se prevén 36.000 visitantes durante todo el fin de semana, lo que supone un incremento del 35% respecto a la edición anterior. Un crecimiento que también se refleja en el presupuesto del festival, que pasará de los dos millones del año pasado a los algo más de tres millones de 2019, y en la ampliación del recinto, con cinco mil metros cuadrado nuevos para la zona de restauración, chill out y market y un aumento del 40% en el área destinada al segundo escenario.

“Queremos que el público pueda disfrutar de la mejor de las experiencias, por eso estamos apostando en mejorar las infraestructuras y los servicios: tendremos más metros de barras y más puestos de comida“, aseguró el director del Mallorca Live, Álvaro Martínez, durante la rueda de prensa.

Un año más la cita se celebrará en el Antigüo Aquapark de Calviá, los días 10 y 11 de mayo de 2019.