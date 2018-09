The Vaccines anuncian cuatro conciertos en España para finales de año

Menuda sorpresa agradable nos acabamos de llevar, y es que The Vaccines visitarán de nuevo nuestro país en diciembre con un total de 4 fechas que les llevarán a A Coruña (30/11 en Sala Inn), Oviedo (1/12 en Sala Estilo), Madrid (3/12 en La Riviera) y Barcelona (4/12 en Razzmatazz).

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 21 de septiembre a las 10:00 horas en lo que será una oportunidad de oro para escuchar los temas de este gran disco “de guitarras, de brevedad, velocidad, emoción sin aliento”.

Y es que, como ellos mismos han reconocido, este trabajo nació en tiempos difíciles, después de terminar la gira de su tercer álbum, English Graffiti, hechos un lío, con problemas de estilo de vida y salud y habiendo perdido en parte la ilusión de los comienzos de su carrera.

Sin embargo, para afrontar este trabajo la banda recuperó la ilusión y las ganas, y ayudados por el teclista Tim Lanham y el batería Yoann Intonti, se pusieron a trabajar en las nuevas canciones hasta fines de 2016, ensayando en el sur de Londres. En mayo de 2017, un total de 80 canciones se redujeron a 11, que se grabaron en Sheffield con el productor Ross Orton (Arctic Monkeys, M.I.A y The Fall) para convertirse en Combat Sports, que se remonta a lo que eran The Vaccines en primer lugar: canciones impetuosas, audaces, de rock and roll que mezclan la melancolía y la euforia.

A finales de año, podremos disfrutarlo en directo de nuevo.