The Twilight Sad anuncian su nuevo disco con “Videograms” como primer single

The Twilight Sad acaban de anunciar su nuevo disco IT WON/T BE LIKE THIS ALL THE TIME, quinto de su discografía, que saldrá a la venta el 18 de enero del año que viene a través de Rock Action Records, siendo así uno de los lanzamiento más madrugadores del próximo año.

El grupo liderado por James Graham nos deja escuchar ya un primer adelanto, el single Videograms, que nos describen con las siguientes palabras: “Es una de las cosas más melódicas que hemos hecho. Desde que escribí la canción, escuché la frase “don’t you start on me” mientras caminaba por la calle, en el supermercado, en el pub. Debe haber sido algo de lo que había escuchado mucho que se quedó conmigo y salió en esta canción.

Me gusta mucho que sea el primer sencillo oficial, pero es la última canción del álbum. A veces hay presión para cargar un álbum con los singles, ya que se supone que las personas no tienen la capacidad de atención para escuchar un disco completo, pero las personas que nos conocen y les gusta nuestra música saben que hacemos álbumes que deben ser escuchados en su totalidad, ya que cada canción es un capítulo en la historia general del mismo“.

Meses intensos para la banda escocesa después de ser elegidos personalmente por Robert Smith como banda acompañante de The Cure en su reciente gira y antes de afrontar una serie de conciertos acompañando a Mogwai así como su propia gira en noviembre.

Os dejamos con este primer Videograms a continuación:

Tracklist de IT WON\T BE LIKE THIS ALL THE TIME:

1. 10 Good Reasons for Modern Drugs

2. Shooting Dennis Hopper Shooting

3. The Arbor

4. VTr

5. Sunday Day13

6. I/m Not Here [missing face] 7. Auge_Maschine

8. Keep It All To Myself

9. Girl Chewing Gum

10. Let’s Get Lost

11. Videograms