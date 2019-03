El cantautor sueco publica el próximo 19 abril I Love You. It’s a Fever Dream, su quinto álbum de estudio. Kristian Matsson, más conocido como The Tallest Man On Earth, ha compartido el segundo adelanto de su cercano trabajo.

Se trata del tema I’m a Stranger Now, que vendrá incluido en el LP producido, escrito y gestionado por Matsson. El disco de The Tallest Man On Earth llegará vía AWAL Recordings y este es su segundo avance tras el single The Running Styles of New York publicado anteriormente.





La pieza compartida por Matsson ya fue preestrenada en 2017. No en vano, el músico incluyó el corte en octubre de aquel año dentro de la serie de episodios titulada The Light in Demos. La versión se puede ver en su canal de YouTube.

No fue su único movimiento artístico tras la publicación en 2015 de Dark Bird Is Home. En el mismo 2017 editó un EP colaborativo junto al conjunto de cámara de Nueva York yMusic. Un año después, el pasado 2018, The Tallest Man On Earth publicó otro EP: When the Bird Sees the Solid Ground.

El cantante inicia la gira de presentación de su nuevo material el próximo 17 de abril en Carolina del Norte (Estados Unidos). Su tour pasa por Europa tanto en verano como en otoño, pero de momento no para en España.