El nuevo disco de The Strokes se publica este viernes

The Strokes publican su nuevo disco, The New Abnormal, este viernes 10 de abril de 2020. Este álbum es el primero de la banda en 7 años y uno de los más esperados y ansiados por su público.

El pasado lunes 6 de abril, la banda publicó un último adelanto del álbum, Brooklyn Bridge To Chorus; canción que junto con la innovadora At The Door y su single Bad Decisions formará parte de The New Abnormal, que estará disponible en CD, vinilo, cassette y digital.

The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es la pintura de Jean-Michel Basquiat, Bird on Money.

Tracklist De The New Abnormal, nuevo disco de The Strokes

The Adults Are Talking Selfless Brooklyn Bridge To Chorus Bad Decision Eternal Summer At The Door Why Are Sundays So Depressing Not The Same Anymore Ode To The Mets

Podremos disfrutar de la banda en directo en España en el festival Primavera Sound que tendrá lugar, tras sufrir un cambio de fechas, entre el 26 y el 30 de agosto en Barcelona. Una fecha que no nos perderemos para ver de vuelta a los neoyorquinos.