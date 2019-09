El nuevo disco de The Strokes está al caer

Todo indica que tendremos nuevo disco de The Strokes muy pronto. En una entrevista radiofónica en Estados Unidos, a Nick Valensi, guitarrista del grupo, le preguntaron si era verdad que el nuevo álbum del grupo estaba ya en el proceso de mezcla, y después de sorprenderse por la info de primera mano que manejaba el presentador, Valensi dejó entender que era una afirmación correcta.

No sabemos si llegará antes de final de año o ya será en 2020, pero es bueno saber que habrá nuevo material después de su LP Comedown Machine de 2013 y el EP Future Present Past de 2016.

Información de The Strokes

Julian Casablancas estuvo más hablador que de costumbre. Foto: Tom Hagen.

Inspirado por clásicos hacedores de melodías como Buddy Holly y John Lennon así como por la actitud y los riffs angulares de su colegas neoyorquinos, Television y los Velvet Underground, The Strokes fueron tan alabados como vilipendiados con enorme énfasis particularmente por la prensa del Reino Unido, cuya adulación del grupo rivalizaba con el fervor por Oasis a comienzos de los ’90.

Corría el año 2001 cuando la banda liderada por Julian Casablancas, irrumpió en el mercado con su debut Is this it para dinamitarlo. La crítica los alabó y el público se rindió a sus pies. The Strokes se convirtieron en la punta del iceberg de una renovada escena garage-rock. Fueron los culpables del resurgimiento, no sólo de un sonido nostálgico, sino también de la actitud post-punk que marcó la música alternativa del inicio del nuevo milenio. Con cinco discos a sus espaldas y una carrera meteórica, los neoyorquinos son una de las bandas más relevantes del siglo XXI.

Fuente: Apple Music / Bilbao BB Live

Discografía de The Strokes

Comedown Machine (2013) Apple Music Spotify



First Impressions of Earth (2006) Apple Music Spotify



Room On Fire (2003) Apple Music Spotify



Is This It (2001) Apple Music Spotify



Más información sobre The Strokes

The Strokes Estrenan Un Tema En Directo: “The Adults Are Talking” (14/5/2019)

“The Adults Are Talking” es el nuevo tema de The Strokes,estrenado ayer durante un concierto benéfico en Los Angeles. Se trata del primer material que la banda comparte desde 2016, cuando vio la luz su EP ‘Future Present Past’.

El tema se mantiene fiel a la esencia sonora del grupo, con riffs y melodías de guitarra dinámicos y pegadizos. Quizás represente el principio de un nuevo trabajo para esta banda, cuyo último álbum publicado fue en 2013, ‘Comedown Machine’.

Tras lanzar el año pasado su segundo álbum con The Voidz, parece que Casablancas está dispuesto a retomar esta banda que no giraba desde 2017 y que ahora se encuentra de nuevo en la carretera, con una gira que contará con paradas españolas en los festivales BBK Live y Doctor Music Festival, ambos celebrados el segundo fin de semana de julio.