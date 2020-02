The Strokes anuncian la fecha de publicación de su disco y estrenan nuevas canciones en un mitin de Bernie Sanders

Por fin hemos tenido novedades del nuevo disco de The Strokes y nos han llegado de la forma más inesperada. La banda neoyorquina es una firme defensora de las políticas de Bernie Sanders, candidato demócrata a suceder a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, y han aprovechado su presencia en un mitin del político para confirmar la fecha de publicación de su nuevo disco.

Aún sin título definido, aunque muchos apuntan a The New Abnormal, el nuevo disco de los neoyorquinos saldrá a la venta el 10 de abril. Por ahora, hemos podido escuchar en directo la canción titulada Bad Decisions que debutaron durante dicho mitin, y también At The Door, otro de los singles.

Será uno de los discos más esperados del año, y es que el quinteto no publica un larga duración desde 2013 con Comeback Machine salvo la excepción que hicieron con el EP titulado Present, Future, Past en 2016. Recordemos que The Strokes estarán este verano como uno de los grandes atractivos del Primavera Sound 2020, donde seguro ya podremos escuchar estas canciones en directo.