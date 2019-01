El festival londinense All Points East ha confirmado a The Strokes como cabeza de cartel para el sábado 25 de mayo. Se trata, además, del primer concierto que los neyorkinos confirman en Reino Unido en los últimos cuatro años.

The Strokes tocarán el día 25 junto a nombres como The Racconteurs, Interpol, Johnny Marr, Parquet Courts, Courtney Barnett o Anna Calvi, entre otros, en el Victoria Park de Londres.

A principios del verano

El festival All Points East se celebra desde el año pasado durante el último fin de semana de mayo y el primero de junio. Los conciertos se distribuyen entre el viernes, sábado y domingo de ambas semanas, y entremedias, se intercalan cuatro días -de entrada gratis- con actividades gratuitas.

Este año, además de The Strokes, el festival cuenta con cabezas de cartel como The Chemical Brothers, Christine And The Queens, Bring Me The Horizon y Bon Iver.

A continuación se puede ver un desglose de las bandas confirmadas hasta ahora para el festival. Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 1 de febrero.

Cartel por días