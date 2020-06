The Streets estrena una nueva canción en colaboración con Han Baker

Tras la publicación de I Wish You Loved You As Much As You Love Him y Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better, sus anteriores singles, The Streets nos presenta ahora junto a Han Baker el single Falling Down, tema que también formará parte de este None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive que saldrá a la venta el próximo 10 de julio a través de Island Records.

None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive es la nueva mixtape del proyecto liderado por Mike Skinner, con el que rompe un silencio discográfico de nueve años desde que lanzase Computers and Blues en 2011.

En este nuevo lanzamiento, además de esta colaboración con Han Baker y las ya conocidas de Tame Impala o Greentea Peng and Donae’o, Skiner también ha contado con IDLES, Ms Banks, Jimothy Lacoste o Kasien.

Y, por supuesto, ya puedes escucharla en plataformas digitales como Apple Music y Spotify. A continuación, os dejamos también con el tracklist:

1. Waiting For It To Stop (ft. Tame Impala)

2. None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. IDLES)

3. I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O and Greentea Peng)

4. You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks)

5. I Know Something You Did (ft. Jesse James Solomon)

6. Eskimo Ice (ft. Kasien)

7. Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map)

8. The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace)

9. Same Direction (ft. Jimothy Lacoste)

10. Falling Down (ft. Hak Baker)

11. Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey)

12. Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)