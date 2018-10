The Specials vuelven en 2019 con nuevo disco y gira

Hoy nos levantamos sorprendidos ante la noticia de que tendremos nuevo disco de The Specials, o al menos algunos de los miembros restantes de la formación el año que viene. Se titulará Encore e incluirá tanto nuevas canciones como versiones de grupos como The Equals, así como un disco titulado The Best Of The Specials Live con algunas de sus mejores actuaciones en directo.

En estos momentos, el grupo británico estaría formado por Terry Hall, Lynval Golding y Horace Panter como miembros originales acompañados por el baterista Kenrick Rowe (sustituyendo a John Bradbury, fallecido en 2015) y el guitarrista de Ocean Colour Scene Steve Cradock.

Quien no estará presente en esta nueva reunión de la banda de Coventry será Neville Staple, que continúa con su carrera musical en solitario y que saltó a los titulares este verano por motibos extramusicales, cuando su nieto fue asesinado a la salida de una discoteca en la su ciudad natal.

Os dejamos con el listado de canciones que incluir a este nuevo trabajo que saldrá a la venta el 1 de febrero de 2019.

Tracklist de Encore de The Specials

Black Skinned Blue-Eyed Boys

B.L.M.

Vote For Me

The Lunatics

Breaking Point

Blam Blam Fever

10 Commandments

Embarrassed By You

The Life And Times (Of A Man Called Depression)

We Sell Hope