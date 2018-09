The Soft Moon visitará Barcelona y Madrid para presentar su nuevo álbum “Criminal”

The Soft Moon, el proyecto de post-punk del californiano Luis Vasquez, regresa a Barcelona y Madrid para presentar su nueva producción discográfica Criminal. El cuarto álbum del músico, cuyo estilo también ha sido descrito como post-industrial y dark wave, se estrena en la discográfica Sacred Bones. Los conciertos tendrán lugar el miércoles 10 de octubre en la Sala 2 del Apolo en Barcelona, y el jueves 11 en la Sala Copérnico en Madrid.

Se trata del álbum más personal del artista. El propio Luis ha confesado que con Criminal ha inentando hacer catársis de todos sus traumas, su infancia en el desierto de Mojave, California, y la ausencia de una figura paterna, entre otras cosas. Asimismo, también ha dicho que el tono y estilo de este disco han sido su manera, no sólo de hacer catársis sino de balancear su discografía.

En una entrevista a Treblezine, Vasquez comentó: “Quería equilibrar toda mi discografía. Al mismo tiempo, también ha sido muy orgánico (…) El primer disco fue más lo-fi, un poco más soñador y más darkwave. Y luego Zeros fue algo conceptual. Y probablemente un poco más gótico, supongo. Con Deeper, fui más melódico y me interesé por las estructuras de canciones más convencionales. Creo que es por eso que me llevé a hacer algo más duro. Al mismo tiempo, también es orgánico porque, quiero decir, naturalmente me sentía más enojado emocionalmente. Es un diario.”

Criminal remixed

El próximo 02 de Noviembre será el lanzamiento de Criminal remixed, un álbum de remixes de los temas de Criminal con la participación de prouctores como Imperial Black Unit, SARIN, Lokier, Ansome, Craow y The Horrorist. El disco será distribuido por Sacred Bones y ya está disponible para reservar en la página del sello y en el perfil de Bandcamp del propio artista. Hasta el momento, The Soft Moon ha presentado dos de los remixes, disfruta a continuación de la versión de Like A Father hecha por Imperial Black Unit.