The Smashing Pumpkins tienen material grabado para lanzar material “cada dos meses durante los próximos 20 años”

Parece que corren buenos tiempos para los fans de Smashing Pumpkins. Solo unos días después de que confirmarán el esperado lanzamiento de su nuevo disco, No Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun, el primero en 18 años, ya están avisando de que puede haber mucho más en los próximos meses.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la banda ahora formada por Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin de la formación original con la compañía del guitarrista Jeff Schroeder, han asegurado tener cientos de canciones preparadas y terminadas que van a ir revisando para valorar su lanzamiento futuro.

Para que os hagáis una idea de la cantidad de material que pueden tener, Corgan ha asegurado que el grupo podría simplemente no volver a grabar una canción nunca más y, aun así, tener preparado un lanzamiento cada dos meses para los próximos 20 años. Casi nada.

Igualmente, hablando sobre las razones que les habían llevado a elegir este momento para volver y lanzar su primer disco en 18 años, Corgan ha destacado el renacimiento de la industria del vinilo, y es que según su opinión, se está logrando ahora por fin un interesante equilibrio entre este formato y los servicios de streaming.

Seguro que Smashing Pumpkins van a ser una de las bandas más solicitadas para los festivales del próximo verano, y aquí en España ya entran en las quinielas de favoritos de muchas de las grandes citas. Mientras tanto, habrá que viajar para poderles ver en directo.