The Shins estrenan “The Great Divide”, su nueva canción y videoclip

The Shins han decidido que era un buen momento para traer algo de alegría a este oscuro año 2020 estrenando una nueva canción titulada The Great Divide. Este nuevo single viene acompañado por un videoclip dirigido por Paul Trillo y que ya podemos ver a continuación:

Según ha declarado James Mercer, líder de la banda, se trata de una canción sobre “echar de menos y amar en un mundo roto. Me imagino que estábamos intentando ofrecer un poco de calor y sentimiento en estos tiempos tan difíciles“.

Esperemos que sea la primera entrega de un posible nuevo disco de The Shins, cuyo último álbum Heartworms salió publicado en 2017.

BIOGRAFÍA DE THE SHINS

Grupo clásico de guitarra pop, The Shins comenzaron en 1997 como proyecto paralelo del cantante y guitarrista James Mercer. Tras un par de 7″s para Omnibus, los Shins recibieron un pedido de Sub Pop que a la larga resultó en un ofrecimiento para lanzar en 2001 su álbum debut Oh, Inverted World –uno de los álbumes decisivos del indie rock a comienzos de los 2000. Chutes Too Narrow se lanzó en 2003, seguido en 2007 por Wincing the Night Away, que vendió más de 100.000 copias en su primera semana. Las ventas del álbum abrieron el camino para que el grupo debutara en las listas con un segundo puesto. Desde entonces, han publicado dos discos más: Port of Morrow (2012) y Heartworms (2017).

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE SHINS

Oh, Inverted World (2001)

Chutes Too Narrow (2003)

Wincing the Night Away (2007)

Port of Morrow (2012)

Heartworms (2017)

The Worm’s Heart (2018)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido sus canciones más importantes en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!