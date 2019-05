The Royal Concept vuelven a España

El grupo sueco más español volverá a visitarnos en su próxima gira de otoño.

The Royal Concept es un grupo muy concurrente en los festivales de nuestro país como el Sonorama o el Palencia Sonora y no es ninguna novedad el hecho de que les encanta volver a nuestras tierras. Es por esto que, tras el lanzamiento de su segundo álbum The Man Without Qualities, han decidido tocar en dos ciudades españolas durante una gira propia. Esta vez será con un set completo en el que podrán presentar el nuevo trabajo en su totalidad, el cual vio la luz el día 24 de mayo.

El grupo ya anunció fechas en nuestro país el año pasado, pero finalmente las cancelaron alegando que volverían en otoño del año siguiente, y tal y como prometieron, lo han cumplido.El grupo syncpop tocará en Barcelona (sala Razzmatazz) y Madrid (sala Cool) los días 17 y 18 de octubre, respectivamente. Después, continuarán su recorrido en Asia. Por ahora no tenemos más noticias sobre la esperada gira de los suecos, pero lo que está claro es que sus seguidores españoles aguardarán impacientes la llegada de David Larson y compañía.

No te pierdas ninguna fecha de la próxima gira de The Royal Concept.