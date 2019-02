The Rapture se reúnen y anuncian sus primeros conciertos de 2019

La banda estadounidense ha anunciado su vuelta cinco años después de su disolución en 2014. La reunión de The Rapture tiene por el momento dos únicas paradas en Estados Unidos y un mensaje en redes que hace pensar en que faltan más por llegar.

El último álbum de The Rapture data de 2011. Aquel año publicaron In The Grace Of Your Love. Antes de esto, el grupo de dance punk lanzó otros dos discos en la primera década del siglo XXI: Echoes en 2003 y Pieces Of The People We Love en 2007.

Ahora, un festival estadounidense ha sorprendido con la confirmación de la formación liderada por Luke Jenner. Además de este evento que tendrá lugar el 4 de mayo, The Rapture actuarán el 30 de abril en Brooklyn en lo que será su regreso oficial.

Jenner ha manifestado en su cuenta personal de Facebook que espera que esta decisión sirva como progreso personal. “Espero que haya un largo futuro para nosotros y que podamos construir algo nuevo. Quizá os unáis otra vez a nosotros en el camino“, ha comentado el vocalista de The Rapture.