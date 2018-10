The Raconteurs volverán con nuevo disco en 2019

Jack White sigue decidido a batir todos los récords y ser uno de los músicos más ocupados de la historia. En 2019, será el turno de resucitar uno de sus múltiples proyectos, The Raconteurs, que volverán a lanzar un trabajo discográfico a lo largo del año. Para ello, White volverá a estar acompañado por sus compañeros Brendon Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler después de una ausencia de 11 años desde que lanzarán Consolers of the Lonely en 2008.

Igualmente, está previsto que editen una reedición de este último trabajo a través del sello de White, Third Man Records, en la ya vendrán incluidas dos de las nuevas canciones que podremos escuchar en el LP del año que viene.

Como siempre, buscarán sorprendernos a través de un original formato con unos atractivos vinilos, como siempre ocurre con el cuidado sello de la casa.

En 2019 seguiremos teniendo Jack White para rato. Y nos encanta…