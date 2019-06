El grupo liderado por Jack White está a punto de publicar su tercer álbum de estudio, ‘Help Us Stranger’. Antes de que llegue el 21 de junio, fecha del esperado lanzamiento, The Raconteurs han compartido un nuevo single titulado “Bored And Razed”.

El tema compartido por White y compañía es el quinto adelanto de su regreso al candelero 11 años después. Anteriormente, The Raconteurs publicaron los cortes “Help Me Stranger”, “Hey Gyp (Dig The Slowness)”, “Now That You’re Gone” y “Sunday Driver”.

La banda, que ha hecho algunas fechas en Europa estas últimas semanas sin pisar España, estará de gira los próximos meses presentando las canciones de su nuevo disco. The Raconteurs tienen confirmadas actuaciones de julio a noviembre en buena parte del continente americano.