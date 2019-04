The Raconteurs detallan su tercer álbum de estudio, ‘Help Us Stranger’

Jack White lanzaba en 2018 su tercer disco en solitario, Boarding House Reach. Pero después de girar a lo largo del año pasado, el cantante y guitarrista decidió relanzar en 2019 otro de sus diversos proyectos: The Raconteurs.

Ahora, tras anunciar una serie de actuaciones, la banda detalla por fin su tercer larga duración. Bajo el título Help Us Stranger, el tercer esfuerzo de The Raconteurs llegará al mercado el próximo 21 de junio vía Third Man Records.

De esta forma, el grupo liderado por White y completado por Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler lanzará un nuevo trabajo 11 años después de Consolers of the Lonely (2008). Dos años antes, en 2006, los estadounidenses se estrenaron con Broken Boy Soldiers.

El repertorio de canciones incluye los dos adelantos compartidos por The Raconteurs los últimos meses: Sunday Driver y Now That You’re Gone. Además, entre los cortes aparece una versión de Donovan, Hey Gyp (Dig the Slowness), y en la obra escrita por White y Benson han colaborado artistas como Dean Fertita (Queens of the Stone Age).

‘Help Us Stranger’