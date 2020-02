The Posies suman Logroño y Salamanca a su gira española

Los estadounidenses The Posies han añadido Logroño y Salamanca a su gira de junio. Concretamente, en la capital riojana actuarán el día 13 de ese mes (Biribay), mientras que en la salmantina lo harán el 16 (La Chica de Ayer). Las entradas de todos los conciertos ya están a la venta.

Os recordamos que el tour de la icónica banda de power pop comandada por Ken Stringfellow y Jon Auer también pasará por Pontevedra (el 14 de junio), Oviedo (el 15, La Salvaje), Sevilla (el 17, Sala X), Valencia (el 18, 16 Toneladas) y Terrassa (el 21, Nova Jazz Cava). Las entradas para todos estos conciertos ya están disponibles desde hace varios días. En la actualidad, tanto Stringfellow y Auer como el batería Frankie Siracusa están trabajando en un álbum de nuevo material, que están grabando en el estudio de que Ken tiene en Seattle.

Finalmente, apuntar que en Logroño The Posies contarán con Fake Teddy como teloneros. Se trata de una banda procedente de Euskadi y La Rioja formada en 2011. Citan entre sus influencias principales a Radiohead, Queens Of The Stone Age, Arctic Monkeys y Pavement; tras una maqueta autoproducida en 2012, en 2015 publicaron su primer álbum de estudio, Nowhere, Now, Here.

Gira de The Posies

13 Jun – Logroño – Biribay + Fake Teddy – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-logrono-junio-2020/

14 Jun – Pontevedra – TBA

15 Jun – Oviedo – La Salvaje – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-oviedo-junio-2020/

16 Jun – Salamanca – La Chica de Ayer – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-salamanca-junio-2020/

17 Jun – Sevilla – Sala X – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-sevilla-junio-2020/

18 Jun – Valencia – 16 Toneladas – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-valencia-junio-2020/

21 Jun – Terrassa – Nova Jazz Cava – Entradas: http://www.houstonpartymusic.com/entradas-posies-the-terrassa-junio-2020/