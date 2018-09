The Parrots publican “My Love Is Real” con la colaboración de Tom Furse de The Horrors

My Love Is Real es el nuevo single de The Parrots, quienes en los últimos meses han estado bastante activos con su canción Girl y la tensión del Soy Peor de Bad Bunny con la que lograron bastante éxito de repercusión. Ahora, de nuevo de la mano del sello inglés Heavenly Recordings, han grabado esta nueva canción en su propio estudio en Madrid con la ayuda de nada menos que Tom Furse de The Horrors como productor y Matt Wiggins (James Bay, LCD Soundsystem, Adele…) en la mezcla.

En cuanto a la canción, los propios Álex y Diego explican su inspiración para la misma: “Queríamos hacer una balada de rock’n’roll, una canción de amor que consiguiese transportar a la gente tanto a bailes de instituto como a bares oscuros con clientes tristes. Con todo esto en mente, grabamos esta canción en casa y se la enviamos a Tom Furse, que pilló el rollo rápidamente y nos ayudó a crear la atmósfera que nos imaginábamos“.

El vídeo está firmado por el joven director Héctor Herce y ambientado en unos 90s alternativos, continuando las aventuras del triángulo amoroso de forma más metafórica que narrativa y más estética que ética, con imágenes plagadas de códigos y referencias a las relaciones humanas y románticas.

Conciertos de The Parrots en 2018

The Parrots ya están presentando sus nuevos singles en una extensa gira que ya ha empezado este fin de semana con salas abarrotadas en Algeciras y Marbella. Además de las fechas nacionales, los madrileños viajarán a Reino Unido en octubre, con headlines en ciudades como Londres, Birmingham o Southampton.

14 de septiembre – Algeciras, Spain(Farándula)

15 de septiembre – Marbella, Spain (La Catarina)

28 de septiembre – Albacete, Spain (La Cachorra Yeyé)

29 de septiembre – Burgos, Spain (La Casa de las Musas)

14 de octubre – Birmingham, UK (Hare & Hounds 2)

15 de octubre – Guildford, UK (Boilerroom)

16 de octubre – Southampton, UK(Heartbreakers)

17 de octubre – Nottingham, UK (Albert’s)

19 de octubre – London, UK (The Windmill)

26 de octubre – Huesca, Spain (El Veintiuno)

16 de noviembre – Toledo, Spain (Pícaro)

23 de noviembre – Sevilla, Spain (Monkey Week)

13 de diciembre – Málaga, Spain (Las Cocheras)

+ muchas más fechas por confirmar