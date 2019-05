The Parrots anuncian concierto en Barcelona

El grupo madrileño de rock garajero actuará en el RazzClub de Barcelona el próximo sábado 14 de septiembre. Las entradas anticipadas ya están a la venta por 16€ (gastos incluidos) en www.milesaway.es

Sus conciertos son sudorosas píldoras de arrojo post millennial, con una fórmula que aúna el desparpajo lo-fi de The Monks, el vértigo guitarrero de Jonathan Richman, la psicodélia de The 13th Floor Elevators y la nueva ola garajera de bandas como Strange Boys o The Black Lips. Con este divertidísimo directo y un puñado de hits, The Parrots lograron invadir gran parte de la escena internacional. Entonces llegó su debut, el intrépido Los Niños Sin Miedo (2016), un disco producido por Paco Loco y editado por Heavenly Records, sello de The Horrors, Temples o King Gizzard & The Lizard Wizard. A principios de 2018, The Parrots reinterpretan Soy Peor, de Bad Bunny, convirtiéndola en un hit caribeño-garajero que ya alcanza las 250K escuchas en Spotify.

A esta versión le siguieron rápidamente Girl y My Love Is Real, dos nuevos singles que sirven para enlazar el pasado del grupo con al nuevo álbum, que ya están grabando. Estas canciones suponen un paso adelante para el grupo: sus guitarrazos y melodías siguen intactos, pero hay un replanteamiento claro de su sonido, para el que han contado con la ayuda de Tom Furse de The Horrors como productor.

Son sin duda una de las bandas más importantes de la escena garajera nacional, hoy considerada estandarte junto a Hinds o sus inseparables amigos Los Nastys, de toda una generación de reivindicadores del sonido sixties.