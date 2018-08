The Orwells desmienten las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre ellos y cancelan concierto

The Orwells, grupo de Chicago encargado de destilar un sabroso rock de tintes garajeros, nunca se han caracterizado por ser una banda tranquila que apenas se meta en líos. Tal vez por eso, que hayan aparecido en Reddit numerosos testimonios en los que se acusan a ciertos miembros del grupo de malos tratos sexuales no ha sido de extrañar para el gran público (no por ello menos recriminable, ojo).

El ambiente se empezó a caldear y el grupo ha terminado por cancelar el concierto que tenían previsto para el próximo 23 de noviembre en su Chicago natal, ciudad que ha sido testigo de algunas de las actitudes deleznables por parte del grupo según recoge el post de Reddit antes vinculado.

The Orwells han mandado un comunicado a los medios para arrojar algo de luz sobre la situación que traducimos a continuación:

Nos hemos enterado de ciertas acusaciones de abuso que se han vertido sobre alguno de nosotros en redes sociales y en círculos de Chicago. Primero querríamos indicar que el abuso sexual en cualquier forma es abominable. No nos tomamos estas acusaciones a la ligera y lo estamos estudiando meticulosamente. Negamos categóricamente todas estas acusaciones infundadas y las consideramos como un ataque personal a nuestras personas. Bien es cierto que nuestro comportamiento inmaduro y vulgar en el pasado no lo podemos negar y lo arrastramos, pero estas acusaciones de abuso sexual son infundadas. Ningún miembro del grupo ha actuado jamás sin el consentimiento de otra persona o ha tomado ventaja de forma maliciosa. Instamos a cualquier persona que haya sido afectada de abuso que denuncie públicamente al agresor; sin embargo también instamos a todo el mundo a ser cauteloso con lo que lee y dice en internet. Ninguna víctima de abuso debería dudar sobre si su voz debería ser escuchada y si alguien siente que le hemos hecho daño, les motivamos a que se pongan en contacto con nosotros de forma privada.

Desde luego, la polémica está servida, sólo cabe esperar y ver en qué queda esto.