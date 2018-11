The National, primeros confirmados para Mad Cool 2019

Sabíamos que hoy a las 12 de la mañana Mad Cool anunciaría el primer nombre de su cartel para 2019. La pista, tras descifrar las fórmulas matemáticas, era clara, un número, 1999. Han sido numerosas las teorías de los fans que no sabían cómo interpretar esa pista. Todos estaban de acuerdo en que se trataba del año 1999, pero no en si sería el año en el que la banda en cuestión comenzó, se separó o lanzó su primer disco. El misterio se ha resuelto hoy con The National como primeros confirmados de Mad Cool 2019, y es que la banda estadounidense se formó hace 20 años, en como no podía ser de otro modo, el año 1999.

Recordemos que esta nueva edición del festival madrileño tendrá lugar entre los días 11 y 13 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas. Sin duda, estamos ante una magnífica confirmación ya que el directo de Matt Berninger y los hermanos Dessner es uno de los mejores y mas emocionantes del panorama musical internacional.

En cuanto a la venta de entradas, seguimos pendientes de novedades, ya que en estos momentos, aún no han sido puestas a la venta.